Jovens saem do Piauí e desaparecem no Pará: carro deles foi incendiado

Desaparecidos há mais de duas semanas, quando saíram do Piauí e viajavam pelo interior do Maranhão com destino ao Pará, os jovens Antônio Alexandre da Silva Santos, de 22 anos, e Kaio Vinícius Carvalho Medeiros, de 24, podem ter caído em uma cilada e estar mortos, ou sendo mantidos reféns por bandidos no interior do Pará.

A suspeita surgiu depois que o carro em que os dois viajavam, o Sandero de placas QQE-3G23, foi encontrado incendiado pela polícia numa vicinal de São João do Araguaia, na Região Carajás, no sudeste paraense. Os dois sumiram no último dia 3 deste mês, quando as famílias perderam contato com eles.

As polícias do Pará e do Piauí, assim como as famílias dos jovens, estão tentando entender o que o aconteceu com eles e ainda têm esperança de encontrar os dois vivos.

De acordo com informações de familiares repassadas à polícia, Kaio Medeiros trabalha como motorista do aplicativo Uber em Teresina (PI) e pegou a estrada com o amigo Alexandre Santos, com destino a Marabá, onde buscariam um passageiro para retornar com eles ao Piauí.

A viagem começou no dia 2 de dezembro e a última localização foi quando estavam nas proximidades da cidade de Grajaú, no Maranhão, já na madrugada do dia 3. Depois disso, conforme as famílias, os dois sumiram e os celulares deles não deram mais sinal.

Na quinta-feira (16), a Polícia Civil foi avisada de que um carro tipo Sandero estava abandonado incendiado em uma vicinal de São João do Araguaia. Pela placa, os policiais identificaram que era o veículos em que os jovens viajavam.

A partir das informações dos familiares de que eles viajaram com a intenção de buscar um passageiro em Marabá, uma das hipóteses para o sumiço é de que os dois caíram em uma armadilha e podem ter sido mortos, ou estão sendo mantidos em cativeiro.

19/12/2021

