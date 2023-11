Jovens são encontrados degolados e enrolados em lençóis no interior de SP

(Foto:Reprodução UOL) – As vítimas foram encontradas no bairro Parque das Nações. Elas foram identificadas como Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por uma mulher, que se apresentou como a irmã do suspeito de cometer o crime. Ela informou à polícia havia um corpo no local.

Ao chegar na residência, os agentes encontraram dois corpos sem roupas, um do lado do outro.

As vítimas não moravam na casa onde foram achadas, segundo reportagem da TV TEM, da Globo.

A polícia também encontrou roupas sujas de sangue pelo imóvel. Não há informações sobre o que as vítimas faziam no local.

Um homem e uma mulher, que seriam os donos do imóvel, não foram encontrados. Procurada pelo UOL, a Secretaria de Segurança Pública não informou se os suspeitos foram detidos.

