Pescador encontra corpo de paraense desaparecido em rio de Minas Gerais

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas de Gerais. A reportagem aguarda retorno. ( Com informações do G1 Minas Gerais).

O suposto motivo do acidente seria que o barco tombou depois de passar por um cabo de aço, que atravessa o rio. O trabalho de busca do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) contava com o apoio de quatro embarcações e um drone.

Um pescador encontrou o corpo do paraense Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, na manhã desta quinta-feira (26) em Governador Valadares, no distrito de Baguari, estado de Minas Gerais.

