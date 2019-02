Jucepa inicia inscrições para vagas com salário acima de R$ 3.400

As inscrições para o Processo Seletivo Seriado (PSS) da Junta Comercial do Pará (Jucepa) podem sere feitas nesta terça (08) e quarta-feira (09). No total, são 9 vagas temporárias para os municípios de Abaetetuba, Belém, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém.

REQUISITOS

Para concorrer a vaga, o candidato deverá ter diploma de graduação do nível superior em Administração, Ciências Contáveis, Ciências Econômicas ou Direito, Ciência da Computação e Tecnologia de Processamento de Dados expedida por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Órgão de Classe para os formados em Administração, Ciências Contáveis e Ciências Econômicas.

O salário é de R$ 3.483,60 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) com jornada de trabalho de seis horas, totalizando 30 horas semanais.

O prazo de contratação é de 12 meses contados da data de assinatura do Contrato Administrativo Previsto, podendo ser prorrogado por igual período.

Para realizar a inscrição, feita exclusivamente pela internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico onde também poderá ser visto o edital com as demais informações.

