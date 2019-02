Neymar no Real? “É livre para fazer o que quiser”, diz presidente do Barça

Presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu voltou a demonstrar que há certa mágoa com a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain. No entanto, o dirigente levou a comentar a possibilidade de ver o brasileiro no Real Madrid.

“Neymar é livre para ir fazer o que quiser. Ele tem contrato com o PSG, e se seu clube decidir vendê-lo… Se ele for para o Real Madrid, então vamos jogar contra ele. Fiquei surpreso com a maneira como ele saiu, porque ele não cumpriu o protocolo. Ele deveria ter avisado”, disse Bartomeu, em entrevista à rádio espanhola “RAC1”.

“Quando definimos a cláusula de rescisão de Neymar, achávamos que era exorbitante, mas o tempo tirou nossa razão. Há clubes que pertencem a pessoas muito ricas, ou o PSG, que pertence a um estado”, completou.

Nas últimas semanas, circulam na imprensa espanhola especulações sobre a possibilidade de Neymar se transferir para o Real. Depois de se esquivar sobre o assunto, o presidente do Barcelona afirmou que seria difícil ver o brasileiro vestindo de novo a camisa do clube catalão.

“Temos um litígio trabalhista porque paramos de pagar um prêmio de renovação. Um juiz deve decidir se ele era digno do prêmio de renovação. Eu acho que vai ser difícil ele voltar”, declarou.

Por:UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...