Juiz arbitra fiança de R$ 100 mil para advogado que atropelou e matou vendedor de pamonhas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Emerson Oliveira foi arremessado a 20 metros do local da batida, na avenida Cuiabá. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ainda tentou reanimá-lo, mas o jovem estava sem vida. Emerson vendia pamonhas em frente ao terminal rodoviário. Por G1 Santarém — PA 02/09/2019 11h28

A justiça arbitrou fiança de R$ 100 mil para o condutor que atropelou e matou um vendedor de pamonhas responder ao processo em liberdade. A audiência de custódia foi realizada na manhã desta segunda-feira (2) na 1ª vara do Fórum de Santarém, no oeste do Pará.

You May Also Like