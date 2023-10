Juiz de Direito é fuzilado dentro do seu carro, em Pernambuco

(Foto:Reprodução) – Um juiz foi assassinado a tiros no bairro de Candeias, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na noite de quinta-feira (19). Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi executado às 20h18 na Rua Maria Digna Gameiro.

Segundo as investigações, o juiz dirigia o próprio carro quando foi cercado por um veículo vermelho onde estavam criminosos armados, que dispararam várias vezes contra a vítima e fugiram. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não havia informado sobre a motivação do crime e sobre a prisão dos assassinos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, o juiz já estava morto.

Seugundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Paulo Silva atuava na 21ª Vara Civil de Recife e já trabalhou como desembargador substituto. Ele tinha mais de 30 anos de magistratura.

O carro do juiz foi levado para a Unidade de Transporte e Oficina (Unitof) da Polícia Civil, localizada no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, para que seja feita uma perícia no veículo.

O que dizem as polícias

A Polícia Militar informou que recebeu, às 20h30, um chamado sobre um homicídio em Barra de Jangada e que as investigações ficam a cargo da Polícia Civil;

A Polícia Civil iniciou a investigação do caso e declarou que “mais informações poderão ser repassadas em breve, após as diligências iniciais”.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, prestou solidariedade à família e aos amigos da vítima.

Barroso informou que conversou com o presidente do TJPE e que está em contato com as autoridades para apuração rápida do caso.

Ainda segundo o presidente do STF, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acompanhará os desdobramentos para garantir que a justiça seja feita.

TJPE

“Com profundo pesar, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informa que o juiz de direito da 21ª Vara Cível, Paulo Torres Pereira da Silva, foi assassinado na noite desta quinta-feira (19-10), em Jaboatão dos Guararapes.

Conhecido como Paulão, o magistrado era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano. Tinha 69 anos e era juiz há quase 34 anos. Em várias oportunidades, atuou como desembargador substituto.

O Tribunal está entrando em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados.

Que Deus conforte os corações de familiares, parentes e amigos.”

Repúdio

Por meio de nota, a Associação dos Magistrados de Pernambuco (Amepe) declarou que:

Presta solidariedade a todos os familiares e amigos de Paulo Torres Pereira da Silva;

“Manifesta repúdio e indignação à violência que culminou na morte do magistrado”;

“Está acompanhando o caso junto às autoridades competentes”;

“Espera uma investigação célere sobre as circunstâncias que ocasionaram a morte do magistrado, com a punição dos responsáveis com o rigor da lei”.

