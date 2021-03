Musa do carnaval é achada morta no banheiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Extra

Mas ainda não há certeza sobre o que levou a bailarina à morte. Circula a informação, ainda não confirmada, de que ela sofreu um acidente doméstico.”A Tuane das redes, cativante, alegre, musa do carnaval e dona de uma presença marcante. A Tuane da Razô, uma mulher que vibrava força e trazia para a gente, amor, trazia delicadeza e muita simpatia diária. Seu carinho e sua história nos inspiravam todos os dias”, consta de um trecho da homenagem publicada no perfil da marca de Tuane, na internet

A musa da escola de samba do Rio de Janeiro São Clemente, Tuane Rocha, de 38 anos, foi achada morta na terça-feira, 16. A assessoria de imprensa da escola de samba confirmou a morte. Informações preliminares dão conta de que Tuane foi encontrada sem vida no banheiro da casa dela, no Rio.

