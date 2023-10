Palmeiras perde para o Atlético-MG, chega a quatro derrotas seguidas no Brasileiro e deixa G4

Sem o suspenso Abel Ferreira, o Palmeiras recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque na noite desta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0. Hulk, logo no primeiro minuto de jogo, e Paulinho marcaram os tentos da partida — que intensificou o clima de crise no Verdão.

Antes e durante o embate, a Mancha Verde protestou contra Anderson Barros e Leila Pereira. A presidente do clube palestrino, em rota de colisão com a principal torcida organizada do Alviverde, foi o maior alvo das manifestações.

O revés deixa o Palmeiras, comandado por João Martins contra o Galo, estacionado nos 44 pontos na tabela de classificação do Brasileirão — com os resultados da rodada, fora do G4. O time de Felipão, por sua vez, chegou aos 43 e encostou no próprio Alviverde.

Na próxima rodada, o Verdão vai até o Estádio Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 18h30 (de Brasília) do domingo, de olho em findar jejum de seis jogos sem vitória. O Atlético-MG, por outro lado, recebe o Cruzeiro na Arena MRV no mesmo dia, mas às 16h.

O jogo — Praticamente no primeiro ataque da partida, Hulk abriu o placar. De fora da área, a estrela atleticana arriscou chute no canto de Weverton. O goleiro do Palmeiras, entretanto, ‘aceitou’ a finalização e deixou a bola passar: 1 a 0.

Pouco a pouco na etapa, o time da casa foi melhorando e entrando no jogo. Ainda assim, as melhores oportunidades dos 45 minutos iniciais foram do Atlético-MG: aos 11, Paulinho exigiu boa defesa de Weverton; dois minutos depois, foi a vez de Hulk soltar bomba em cobrança de falta, também defendida pelo arqueiro.

A oportunidade mais contundente, porém, aconteceu aos 16: após cruzamento para a área do Palmeiras afastado por Rony, Alan Franco aproveitou o rebote e, de primeira, arriscou forte chute que acertou o travessão.

Sem o lesionado Gabriel Menino, a equipe palestrina chegou a ameaçar com Piquerez e Raphael Veiga, em finalizações de fora da área, mas placar inalterado ao apito parcial de Bruno Arleu de Araújo. Na etapa final, precisando sair para o jogo, João Martins sacou Kevin e Rony do Palmeiras e colocou Luís Guilherme e Breno Lopes nas respectivas vagas.

Ainda assim, o Verdão não conseguiu ser contundente ofensivamente e, ainda que melhor do que no primeiro tempo, não chegava a ameaçar Everson com perigo.

Aos 30, o cenário ficou ainda pior. Depois de erro na saída de bola de Piquerez, Saravia fez o desarme e lançou Paulinho. Partindo do campo de defesa, o atacante aproveitou para pegar a zaga palmeirense desajeitada e, cara a cara com Weverton, praticamente decretou o triunfo mineiro.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2023/07:49:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...