Juiz determina ao Estado do Pará, reforma e ampliação da carceragem de Juruti

Vistoria na carceragem de Juruti identifica sinais de infiltração e fissurações — Foto: MPPA/Divulgação

Juiz Vilmar Durval Junior acatou pedido do MPPA em ação civil pública. Obras devem iniciar em 30 dias.

A justiça acatou pedido em Ação Civil Pública da Promotoria de Justiça de Juruti, oeste do Pará, determinando ao Estado que inicie a reforma da delegacia do município em 30 dias, com conclusão da obra em seis meses, além da lotação imediata de quatro agentes prisionais.

A ACP da promotoria foi ajuizada em 18 de julho e a decisão emitida na terça-feira (30/07). O local está sem condições de abrigar os presos custodiados e duas fugas já ocorreram em 2019, uma em abril, quando oito detentos fugiram, e mais dois em junho.

A ACP foi ajuizada pela promotora de Justiça Luziana Barata Dantas, respondendo pela promotoria, e a decisão é do Juiz Vilmar Durval Macedo Junior. A reforma deve iniciar em 30 dias a contar a intimação, com a recuperação das grades das celas, os esgotamentos sanitários, infraestrutura do prédio, sistema elétrico e melhoria das condições higiênicas do local.

Em relação aos agentes prisionais, além do número não ser suficiente, o Juiz informa que três foram retirados da carceragem pelo Estado, que deve lotar quatro agentes no prazo de 15 dias a contar da intimação.

Em caso de descumprimento das medidas, foi fixada multa diária de R$ 10 mil, que alcança também as pessoas físicas dos administradores públicos requeridos, a ser revestida como melhorias para órgãos de prevenção e enfrentamento a criminalidade, sem prejuízo de representação penal pelos crimes de desobediência qualificada e tratamento desumano aos órgãos competentes.

Além das fugas registradas em abril e junho deste ano, a ação foi motivada pelas visitas na carceragem de Juruti, incluindo relatório de engenheiro civil do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPA. A promotoria concluiu que a cadeia pública “se encontra em condições desumanas, visto que não há, no local, o mínimo de condição para a permanência do custodiado, bem como a estrutura do prédio compromete a segurança da população e dos próprios presos”, relatou.

Além da reforma o MPPA pediu a interdição imediata da carceragem, porém a Justiça entendeu não ser possível nesse momento, pois a delegacia tem alto fluxo de flagrantes, prisões preventivas e civis, além de ser difícil a logística de transferência para Santarém.

Na reforma, o Estado deve construir celas com divisões adequadas, principalmente para o recolhimento de mulheres, adolescentes e homoafetivos, de acordo com as normas vigentes. O relatório constatou que as celas estão em péssimo estado de conservação, as grades de ventilação e iluminação são inseguras, e estão situadas de modo a permitir a comunicação com o lado externo do prédio. Não há segurança para os servidores e os muros são demasiadamente baixos.

A promotoria ressalta que o Pará é “recorrente na violação de direitos dos presos pela ausência de infraestrutura adequada”, e que a situação de Juruti não é um caso isolado, sendo “mais um entre as diversas ameaças aos direitos humanos dos custodiados”, concluiu.

O MPPA requereu que ao fim da ação os pedidos sejam confirmados, com a condenação do Estado do Pará.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.comhttp:

Curtir isso: Curtir Carregando...