Juiz determina ao governador Helder que não destaque Igor Normando em eventos do governo no Pará

Igor Normando (Podemos) — Foto: Cristino Martins / OLiberal

Decisão considerou que eventos, ‘além de não ser permitidos por lei, caso continuem a acontecer, poderão acarretar eventuais benefícios’ ao candidato à Prefeitura de Belém. Ainda cabe recurso.

O juiz Adriano Seduvim, da 28ª Zona Eleitoral do Pará, determinou, nesta segunda-feira (9), que o governador Helder Barbalho (MDB) se abstenha de enaltecer ou fazer qualquer tipo de elogio, seja de cunho pessoal ou profissional, à pessoa do ex-secretário de Estado e candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando (MDB), em eventos institucionais do governo. Ainda cabe recurso.

Ainda na determinação, o juiz pede ao governador que não coloque Normando em posição de destaque ou protagonismo nos eventos promovidos pelo governo, como inaugurações de obras, distribuição de bens, serviços e benefícios, “de forma que não os vincule à imagem do candidato”.

Já aos candidatos Igor Normando, e o vice na chapa Cássio Andrade (MDB), a determinação é para que se abstenham de participar dos eventos do governo e em eventos sociais não devem ocupar posição de destaque.

O g1 Pará procurou a assessoria da campanha de Igor Normando, mas não havia obtido resposta até a publicação da reportagem. O governo disse, por meio de assessoria, que não iria se manifestar.

A decisão atende a uma ação protocolada pela chapa do candidato à reeleição, Edmilson Rodrigues (Psol).

De acordo com a sentença, a multa aplicada é de R$ 100 mil em caso de descumprimento e as medidas ainda poderão ser reavaliadas no decorrer do processo.

O juiz entendeu que eventos relatados na ação, “além de não ser permitidos por lei, caso continuem a acontecer, poderão acarretar eventuais benefícios a Igor Normando, causando desequilíbrio no pleito” e “isso não é justo com os demais candidatos, para a democracia, mina a confiança da população nas instituições e prejudica a legitimidade dos eleitos”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/13:33:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...