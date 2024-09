Rota do tráfico: saiba quais são as cidades recordistas em apreensão de drogas no Oeste do Pará

Drogas apreendidas em Juruti — Foto: Reprodução

O Comando Regional de Policiamento 1 (CPR-1) alcançou a marca de 1 tonelada de entorpecentes retirados de circulação em 2024.

O Comando Regional de Policiamento 1 (CPR-1) alcançou a marca de 1 tonelada de entorpecentes apreendidos na região oeste do Pará. E o g1 faz o ranking dos municípios com maiores índices de apreensões na região.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o número expressivo de apreensão de drogas é o reflexo das diversas operações realizadas na região, tanto por terra quanto nas áreas portuárias dos municípios da região, já que o tráfico de drogas também atua pelos rios.

O comandante do (CPR-1), coronel Tarcísio Costa, destacou que o objetivo é intensificar cada vez mais essas fiscalizações para combater esse e outros crimes na região.

“A Polícia Militar efetuou um planejamento no ano de 2024 intensificando as ações no Baixo Amazonas, visando a apreensão de entorpecente. Estávamos fazendo diversas operações e alcançar a marca histórica de uma tonelada de drogas apreendidas”, disse o coronel Tarcísio Costa.

A última apreensão aconteceu no sábado (7) em Juruti. Nesta operação, uma equipe da Polícia Militar realizou uma verificação em um automóvel que estava em uma embarcação. Na ocasião foram encontrados mais 51 tabletes de substâncias suspeitas, totalizando 58,84 kg de material com características de Skunk e pedra.

De acordo com os dados do CPR-1, o município de Santarém lidera com 524.288 kg apreendidos, Juruti segue com 303.850 kg e Óbidos com 160.019 kg. Em Terra Santa e Oriximiná foram retirados de circulação 39.317 kg e 36.328 kg, respectivamente. Monte Alegre apresenta 4.097 kg, enquanto Curuá (461 kg), Alenquer (365 kg), e Almeirim (220 kg) têm números menores, mas ainda indicam a presença de tráfico.

Faro e Mojuí dos Campos têm as menores apreensões, com 19 kg e 14 kg, respectivamente. Prainha e Belterra não registraram apreensões.

Confira as cidades recordistas em apreensão de drogas no Oeste do Pará

1- Santarém – 524.288

2- Juruti – 303.850

3- Óbidos – 160.019

4- Terra Santa – 39.317

5- Oriximiná – 36.328

6- Monte Alegre – 4.097

7- Curuá – 461

8- Alenquer – 365

9- Almeirim – 220

10- Faro – 19

11- Mojuí dos Campos– 14

