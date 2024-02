Juju Salimeni aparece seminua em ensaio de Carnaval

A modelo compartilhou um ensaio fotográfico ostentando ‘tapas sexy’ em clima carnavalesco.

Juju Salimeni agitou as redes sociais nesta quarta-feira (7) ao compartilhar um ensaio fotográfico em seu Instagram. Aos 37 anos, a musa fitness esbanjou toda sua beleza e boa forma em cliques onde aparece seminua, exibindo um corpo escultural e bronzeado.

“É Carnaval, Brasil”, escreveu na legenda. A modelo aparece com acessórios de brilhantes, luvas, meia arrastão e ‘tapas sexy’.

O noivo de Juju, Diogo Basaglia, não poupou elogios nos comentários. “Perfeita, minha rainha”, escreveu o atleta. A ex-BBB Ivy Moraes também se rendeu à beleza da modelo. “Sabe brincar não?”, comentou.

Juju Salimeni está pronta para desfilar no Carnaval 2024, com seu retorno ao Sambódromo paulista como rainha de bateria da Barroca Zona Sul. Com uma trajetória de 13 anos de desfiles, Juju revelou estar ansiosa e extremamente feliz por voltar à passarela do samba após dois anos afastada.”Eu desfilo há 13 anos, mas fiquei dois sem desfilar. Esse é meu retorno, então estou muito feliz e ansiosa. Tenho um grande amor por essa festa e pelo trabalho dos sambistas e da comunidade”, disse a modelo em entrevista à revista Quem.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/15:01:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...