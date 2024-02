PF libera imagens de carros de luxo apreendidos com acusados de enterrar 230 kg de skunk em sítio

Os três veículos foram apreendidos ontem, com dois investigados por tráfico. Um terceiro suspeito segue foragido. Operação realizada em dezembro, em Inhangapi, descobriu área que guardava o tipo de maconha processada em laboratório.

Na tarde desta quarta-feira (07), a Polícia Federal efetuou a prisão de dois investigados por tráfico de drogas. A ação faz parte da operação Rocinha. Eles são suspeitos de fazer parte do esquema flagrado pela PF no dia 1º de dezembro do ano passado, quando foram desenterrados, em um sítio no município de Inhangapi/PA, 230 quilos de skunk, um tipo de maconha processado em laboratório.

Um dos suspeitos presos é uma mulher, apontada como provável dona do sítio onde estava enterrada a droga, encontrada pela PF em dezembro. Ela foi abordada dentro de casa, em um condomínio de luxo na capital paraense. Já o outro preso foi abordado na PA 391, enquanto dirigia saindo do distrito de Mosqueiro, em Belém. “Foram cumpridos dois dos três mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal; um alvo continua foragido. Também foram cumpridos sequestros de bens e quatro mandados de busca e apreensão; um em Belém e três em Castanhal. Entre as apreensões estão aparelhos celulares e três carros; um apreendido em Belém e dois em Castanhal, sendo um desses de luxo, pertencente à mulher presa”.

As investigações continuam para encontrar o foragido, além de investigar outros participantes, financiadores e remetentes da droga apreendida.

