Juliana Caetano aparece na fazenda de fio dental: “Melhor que a Naiara”

O tempo pode passar cada vez mais rápido, mas Juliana Caetano consegue se garantir no quesito beleza. Há algum tempo, a artista que é vocalista do Bonde do Forró, apareceu cuidando do cavalo, em uma fazenda encantadora, só de fio dental. (Foto:Reprodução)

Sem nenhum tipo de pudor ou qualquer possível medo de ser julgada, a artista apareceu de costas, com a peça atolada no traseiro, concentrada na função de cuidadora do animal. “Clipe novo amor, clica no link da minha Bio. Estou respondendo todos comentários”, falou ela na legenda da publicação.

“Gente do céu, ela consegue ficar linda e nos enlouquecer até mesmo cuidando do cavalo”, brincou um rapaz. “Caraca, que coisa grandiosa, mulher perfeita”, desabafou a segunda pessoa. “Acho ela bem melhor do que a Naiara Azevedo”, destacou a última.

Confira a publicação oficial feita por Juliana Caetano:

Rebateu críticas

Juliana Caetano adora exibir fotos sensuais nas redes sociais, e aparentemente não se incomoda com os julgamentos. Ao abrir uma caixinha de perguntas e respostas aos fãs, a cantora foi sincera ao responder sobre ser vulgar demais ou não.

“Você não se acha vulgar demais? Por isso te odeiam“, perguntou um rapaz que foi respondido logo na sequência. “Sim. Ainda mais agora depois do WhatsApp da Mansão. Tem coisas que eu faço, que até eu me desconheço. Tá ruim, tá apelativo, tá demais, mas tem gente que gosta. Mas eu discordo disso, porque não é todo mundo. Tem gente que gosta de mim. Os meninos gostam de mim. As mulheres não gostam. Mas os meninos gostam, então não é todo mundo que não gosta. Tem que respeitar as vontades dos outros também”, revelou ela.

Vale relembrar que, em conversa ao NaTelinha, Juliana aproveitou para detalhar o que os assinantes dos seus conteúdos exclusivos visualizam com frequência com as outras dançarinas.

“As pessoas conseguem ver eu e as bailarinas trocando de roupas no camarim, é o que a gente está podendo fazer para ter uma renda extra porque os shows estão sendo cancelados o tempo todo, está instável. A gente está tentando sobreviver de alguma forma. Não esperava que ia fazer um conteúdo adulto, mas a necessidade faz o ladrão. Muita gente depende do meu trabalho”, admitiu a cantora que já detonou Pabllo Vittar em uma música.

