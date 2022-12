Edital da SEMAS tem pedido de impugnação pelo CREA-PA

Crea-PA pede impugnação do edital da Semas por baixa remuneração; Governo diz que vai contestar

Certame oferece 136 vagas para níveis médio e superior, com salários que vão até R$3.104,35.

A presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), Adriana Falconeri, pediu na terça-feira (13) a impugnação do edital do concurso da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), divulgado esta semana. Ela aponta que há “incompatibilidade nos salários de alguns cargos”.

O certame oferece 136 vagas para níveis médio e superior. A remuneração varia entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35, dependendo do cargo – veja mais detalhes do edital.

Segundo Falconeri, “a remuneração atribuída aos cargos de engenheiros, agrônomos e geocientistas está inferior ao que prevê a legislação para a carga horária estabelecida em edital”.

A presidente defende que a “impugnação faz parte de atuação contínua do conselho paraense, em defesa do salário mínimo, além de valorizar os profissionais em atuação”.

Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) disse que “as impugnações relacionadas ao edital da Semas terão contestações respondidas de acordo com o prazo estabelecido no edital do certame”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/12/2022/07:05:53 com informações do G1 ´PA

