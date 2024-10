Juras de amor, processos, ostentação e jogo do tigrinho: saiba quem é a influenciadora presa na Operação ‘Falso Tigre’

Joane Coutinho, presa em Operação da PC em Uruará — Foto: Redes Sociais

A influenciadora Joane Coutinho e o marido, o policial militar Lee Haney de Araújo Mendes são investigados por suposto envolvimento em crimes como estelionato e lavagem de dinheiro.

Foi presa na manhã desta quarta (9) em Uruará, no Pará, a influenciadora Joane Coutinho por suspeita de envolvimento em crimes relacionados a jogos de azar.

A operação “Falso Tigre” também cumpriu mandados de busca e apreensão contra o marido de Joane, o policial militar Lee Haney de Araújo Mendes e de uma terceira pessoa identificada como Adriano Correia da Silva.

Nas redes sociais, Joane Coutinho postava declarações apaixonadas ao marido, além de muita ostentação com os bens adquiridos e fazia divulgação em massa de valores que ganhava em jogos como o do “tigrinho”.

Casal apaixonado

Joane Coutinho é casada com o policial militar Lee Haney de Araújo Mendes, ambos são alvos da Operação deflagrada pela Polícia Civil. Nas redes sociais o casal troca declarações apaixonadas.

Em uma das publicações, Joane conta que em apenas 5 dias de relacionamento, Lee Haney a pediu em casamento.

O casal também compartilha com os seguidores registros com carros de luxo, triciclos, bugs e passeios em praias da região onde o PM aparece com a arma da corporação na cintura.

Ostentação

O casal também exibe na internet muitos bens de alto valor comercial, como imóveis, carros de luxo, triciclos, panitenete elétrico, bugs. Os veículos da influenciadora, que também foram apreendidos pela Polícia Civil, são todos da cor rosa, assim como diversos eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Processos

No site do Tribunal de Justiça do Pará constam pelo menos 6 processos em que Joane Coutinho aparece como ré, incluindo de moedas falsas e homicídio (crimes de trânsito). Em um dos procedimentos, de crime de trânsito, Joane precisou pagar uma indenização à vítima e um valor para uma instituição indicada pela Justiça.

Jogo do Tigrinho

Além de todas as conquistas que a influenciadora exibe, é comum ver no perfil de Joane diversos registros de ganhos por meio do Jogo do Tigrinho, assim como links que ela disponibiliza para os mais de 250 mil seguidores.

A influenciadora também posta diversos tutoriais de como os seguidores podem fazer para também conquistar ganhos exorbitantes nas plataformas.

A Operação

A operação foi deflagrada nesta quarta (9) em Santarém e em Uruará para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Na ocasião, Joane Coutinho foi presa e o marido, o policial militar Lee Haney de Araújo Mendes, foi afastado das suas funções.

Foram apreendidos eletroeletrônicos, veículos e documentos referentes à compra de imóveis com valores dos jogos.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

