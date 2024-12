Polícia Civil recupera carga furtada de trilhos avaliada em R$ 120 mil em Marabá | PA

Foto: Reprodução | A Polícia Civil recuperou, na noite de terça-feira (17), uma carga de trilhos avaliada em R$ 120 mil, furtada da Estrada de Ferro Carajás (EFC), no Maranhão. Cerca de 12 toneladas do material foram localizadas no Núcleo Nova Marabá, após investigações iniciadas com base em denúncia anônima.

Durante diligências, os policiais identificaram uma carreta estacionada no pátio de uma siderúrgica transportando todo o material furtado. O caminhão foi apreendido, mas o motorista fugiu ao perceber a aproximação dos agentes. As autoridades seguem investigando para identificar o suspeito e esclarecer os detalhes do crime.

