Menores roubam BMW e batem contra carreta estacionada em MT

O prejuízo causado ao dono do veículo é estimado em cerca de R$ 335 mil (Foto:João Ricardo/CenárioMT).

A dupla utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o assalto

Dois menores, de 16 e 17 anos, bateram uma BMW que haviam roubado contra uma carreta, que estava estacionada na Av. das Nações, em Lucas de Rio Verde (322 km de Cuiabá). O caso foi registrado nesta segunda-feira (01). A dupla utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o assalto.

De acordo com o registro da ocorrência, os menores, armados com um simulacro de arma de fogo, abordaram o dono do veículo no momento em que o proprietário chegava em casa.

Durante a fuga, um dos menores acabou perdendo o controle da BMW e colidiu contra a carreta. Devido ao forte o impacto, o veículo ficou completamente destruído, deixando a dupla gravemente ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer os menores, que foram encaminhados ao Hospital São Lucas. Na unidade de saúde, a equipe médica informou que um dos menores tem uma possível fratura na coluna e não sente nada abaixo do pescoço, conforme o boletim.

Ainda conforme o registro, o outro menor fraturou o braço direito e passa por exames para identificar possível fraturas na região da bacia e clavícula direita.

No veículo, os policiais localizaram uma carteira azul, com documentos pessoais de um do menores, além de uma réplica de arma de brinquedo utilizada para cometer o assalto.

O prejuízo causado ao dono do veículo é estimado em cerca de R$ 335 mil.

