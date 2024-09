Jovem descobre câncer após atribuir dores a rompimento amoroso

Foto: Reprodução | Em março de 2021, logo após o fim do namoro, Storm começou a sentir dores repentinas no estômago. Dois meses depois descobriu ser um câncer.

Storm Reveley tinha 19 anos quando começou a sentir uma dor abdominal que, inicialmente, associou ao término de um relacionamento. No entanto, dois meses depois, foi diagnosticada com câncer de ovário.

Em março de 2021, logo após o fim de um namoro, Storm começou a sentir pontadas repentinas no estômago. A jovem, hoje com 22 anos, acreditou que os sintomas apareceram em decorrência da separação.

Ela tentou cortar laticínios da dieta, pensando que esses alimentos poderiam ser o gatilho para os desconfortos, mas as dores abdominais persistiram, acompanhadas de mal-estar e de falta de apetite.

“Não conseguia comer nada. Comia só um pouco e já me sentia cheia, o que não era comum para mim”, contou Storm, em entrevista ao The Mirror. Ela também começou a perder peso, a sentir inchaço e episódios de tontura. “Parecia que eu estava o tempo todo me arrastando. Comecei a acordar no meio da noite com dor na bexiga e meus movimentos intestinais estavam irregulares”.

Diagnóstico do tumor no ovário

Storm procurou um médico, que inicialmente suspeitou de síndrome do intestino irritável (SII), recomendou mudanças na dieta e que ela voltasse se a dor piorasse. Dias depois, uma amiga da faculdade notou que ela estava com muita dor e a levou ao hospital.

“Uma enfermeira examinou minha barriga e disse que podia sentir uma massa”, lembra ela. “Ela disse que sentiu algo do tamanho de um feto de 18 semanas. No dia seguinte, fiz um ultrassom e eles não conseguiram ver meu ovário”.

Era maio de 2021, Storm foi internada para realizar uma tomografia computadorizada, mas o estado dela piorou. Os médicos decidirem por uma cirurgia de emergência para retirar o tumor que haviam identificado.

Inicialmente, eles pensaram que era um cisto ovariano. Após uma cirurgia de seis horas, a massa foi removida. Em junho de 2021, os exames confirmaram que Storm tinha um câncer de ovário de células germinativas. “Quando recebi o diagnóstico, minha primeira reação foi chorar”, relembra.

Ela iniciou quimioterapia no final daquele mês e completou o tratamento em setembro de 2021. Embora tenha mantido uma atitude positiva durante o processo, Storm admitiu que enfrentou dificuldades emocionais após o término do tratamento.

“Não me permiti sentir raiva, frustração ou tristeza durante o tratamento. Mas isso afeta você mesmo quando tudo acaba. Não termina de verdade quando você toca o sino”, refletiu.

