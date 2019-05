Justiça determina cumprimento de sentença que suspendeu direitos políticos de ex-prefeito de Faro

Por:G1 Santarém — PA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicada na quinta-feira (16), a decisão do juiz federal Érico Rodrigo Freitas, é referente a sentença de outubro de 2018 em processo aberto a partir de ação do Ministério Público Federal (MPF).

A mesma sentença condenou o ex-prefeito a devolver R$ 41 mil aos cofres públicos – com juros e correção monetária calculados desde 2012 –, e a pagar R$ 20 mil em multas, além de ter proibido Guimarães de fazer contratos com o poder público por cinco anos e ter determinado a perda da função pública.

A Justiça Federal determinou o cumprimento da sentença que suspendeu por seis anos os direitos políticos do ex-prefeito de Faro, no oeste do Pará, Denilson Batalha Guimarães, o “Denis Guimarães”, por fraude em licitação e desvio de recursos destinados à educação.

