Estudantes de bacharelado em saúde contam experiências vividas no barco-hospital Abaré

Navio-hospital Abaré I, presta atendimentos de saúde gratuitos na região — Foto: Adonias Silva/G1/Arquivo

Apresentação oral ocorrerá na tarde desta segunda-feira (20), durante o 1º Seminário Isco em Movimento.

O Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa promove nesta segunda-feira (20), no auditório da Unidade Tapajós, em Santarém, oeste do Pará, o 1° Seminário Isco em Movimento, com a apresentação oral das experiências dos acadêmicos do curso no âmbito do barco-hospital Abaré e da mobilidade temporária nacional.

Promovido pelo Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, o 1° Seminário Isco em Movimento, que é aberto ao público, ocorrerá a partir das 16 horas.

O barco-hospital Abaré leva atendimentos em saúde para comunidades ribeirinhas dos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. A embarcação é utilizada também como navio-escola pelos estudantes dos cursos da área de saúde, da Universidade Federal do Oeste do Pará.

O Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa também promove nesta segunda, no auditório da Unidade Tapajós, a Conferência de Atenção Primária e Direito em Saúde: de Alma Ata a Astana.

Promovida pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Saúde Coletiva na Amazônia (PESCA), a Conferência será proferida a partir das 19 horas, pela professora doutora Ligia Giovanella, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz.

Gratuitas, as inscrições para os dois eventos podem ser realizadas no local. Haverá emissão de certificado.

Serviço: 1° Seminário Isco em Movimento e Conferência de Atenção Primária e Direito em Saúde: de Alma Ata a Astana

Data: 20 de maio de 2019.

Local: Auditório da Unidade Tapajós, Campus de Santarém.

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...