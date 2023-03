Justiça determina devolução de bens apreendidos durante a Operação Ganancia Gold em Novo Progresso

A Justiça Federal da 1ª Região da 3ª Vara Federal Criminal de Rondônia (SJROS), atendeu ao pedido da defesa e decide pela devolução dos bens apreendidos na operação Ganância, Golden Greed, para um casal de empresários de Novo Progresso.

A defesa, através do Advogado Davi de Paula Leite, mostrou na ação penal a inexistência de demonstração do mínimo vínculo entre o acusado e o delito a eles imputados.

A Justiça mandou devolver os seguintes objetos; um veículo TOYOTA HILUX, smartphone, Apple iPhone 13 Pro, o montante de US$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze dólares) e outros objetos do casal de empresários de Novo Progresso.

A Justiça Federal de Porto Velho-RO, determinou nesta quarta-feira, 22 de março de 2023, a restituição de bens apreendido de um casal de empresários da cidade de Novo Progresso, que teve bens apreendidos na operação Ganância, realizada pela polícia Federal em junho de 2022. “Na Operação Ganância e Gold Greed da Polícia Federal (PF), cinco empresários foram presos, o comando, tinham ao todo 82 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva no Acre, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato Grosso e também no Pará.



A decisão para restituir os bens apreendidos, foi deferida pelo Juiz Federal Dr. Walisson Gonçalves da Cunha da 3ª Vara Federal de Porto Velho-RO.

Conforme relatos do advogado da defesa Dr. Davi de Paula Leite,para reportagem do Jornal Folha do Progresso, o Ministério Publico havia manifestado contrario ao pedido de restituição, porem o advogado sustentou que seu cliente teve os pertences apreendidos dentro da operação Ganancia Gold, e sustentou que os seus clientes tiveram os bens apreendidos dentro do contexto da operação GANÂNCIA GOLD, porém não tinha nenhuma relação comercial e/ou atividade de Garimpagem Ilegal e envolvimento com outras acusações que lhe foram imputadas.

Leia mais:PF desarticula organizações criminosas voltadas à extração e comércio ilegal de ouro

Ao analisar os argumentos defensivos e as provas apresentada pela defesa, o Juiz entendeu que seria caso de restituição os bens apreendidos na grande operação da polícia Federal.

Dr Davi disse para reportagem do Jornal Folha do Progresso que, que seus clientes foram injustiçados com apreensão de seus bens de forma equivocada e que à justiça está sendo feita.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/03/2023/17:12:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...