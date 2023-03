Pai mata motorista de aplicativo e deixa bilhete;Agora vai abusar de menina de menor no inferno”

Bilhete teria sido escrito pelo suposto autor do homicídio em Sorriso (MT) — Foto: Divulgação

Motorista de aplicativo é encontrado morto em Sorriso (MT)

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro de um veículo em uma valeta, no Bairro Morada de Bosque, em Sorriso, no norte do estado, nesta quinta-feira (23). O autor do homicídio deixou um bilhete ao lado do corpo em que alega que vítima abusou sexualmente da filha dele.

O g1 entrou em contrato com a Polícia Civil para saber se a vítima era investigada por algum crime, mas não obteve retorno. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local.

O corpo foi encontrado por outros motoristas que passavam pela estrada e acionaram a PM e, segundo o sargento Almeida, da Polícia Militar, o homem tinha várias perfurações, possivelmente, causadas por arma de fogo.

“Encontramos uma carta escrita à mão, colocado no banco do motorista informando que se trata de vingança pelo crime de pedofilia. É uma situação que ainda será investigada pela polícia”, disse o sargento.

No bilhete encontrado ao do corpo do motorista, o suspeito aponta a suposta motivação do crime:

“Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno”, diz.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/03/2023/18:03:04

