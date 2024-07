Justiça Federal de Itaituba destina R$ 859 mil para o desenvolvimento de 14 projetos na área social

Entidades de Novo Progresso são beneficiadas com projetos na área social

A Justiça Federal de Itaituba, na região oeste do Pará, divulgou os projetos sociais a serem beneficiados com recursos no total de R$ 859.209,05, oriundos de transações penais e de outras naturezas (cíveis, ambientais etc.). O Edital nº 01/2024 selecionou um total de 14 projetos, dos quais seis de órgãos públicos e oito de entidades privadas.

Os critérios de seleção levaram em conta, além da originalidade, iniciativas voltadas às áreas de da segurança pública (abrangendo duas linhas de atividade: a redução da criminalidade e a ressocialização de condenados ou beneficiados por transação penal ou suspensão condicional do processo), educação ambiental (proteção, conservação e restauração do meio ambiente natural) e educação/desenvolvimento social em geral.

Acolhimento e modernização – Entre os projetos selecionados de órgãos públicos, o da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social da Prefeitura de Novo Progresso receberá recursos para reforçar o Serviço de Acolhimento Institucional Casa de Davi para crianças e adolescentes. A Procuradoria Geral do Município da Prefeitura de Itaituba será beneficiada para modernizar a infraestrutura das Diretorias do Meio Ambiente e do Consumidor, enquanto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Trairão desenvolverá o Projeto “Chute Certo”, que estimula a prática desportiva do futebol.

No âmbito da iniciativa privada, o Instituto Edson Royer, sediado no município de Novo Progresso, foi beneficiado com R$ 95.220,00 para o Conecta Jovem, de qualificação profissional e desenvolvimento emocional. O Instituto Rosa Barreto, que atua em Itaituba, teve selecionado o projeto “Semeando Sonhos, Cultivando Jardins”, voltado para o acolhimento e para a qualidade de vida. A Associação Indígena Mantinó (AIM), de Novo Progresso, foi contemplada com R$ 45.598,32 para desenvolver ações de valorização do artesanato indígena Kayapó.

Fonte: Ascom TRF1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2024/07:56:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...