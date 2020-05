Justiça Federal do Pará é destaque nacional em conciliações

(Foto:Ascom TRF 1ª Região) – Todos os Tribunais Regionais Federais cumpriram a meta em 180,81%, mas o da 1ª Região se sobressaiu com um percentual de 212,40%

Pelo terceiro ano consecutivo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região é destaque no cumprimento da Meta Nacional nº 3 do Poder Judiciário, que trata do aumento de casos solucionados pela conciliação, fomentando o alcance percentual mínimo de 5% na proporção dos processos conciliados em relação aos distribuídos.

Ao longo de 2019, mais de 320 mil processos foram encerrados por intermédio da conciliação nos TRFs brasileiros, sendo que 1.548 foram encerrados na fase pré-processual e 318.612 na fase processual, resultando em 9,04% de conciliações e superando o estabelecido.

Todos os Tribunais Regionais Federais cumpriram a meta em 180,81%, mas o da 1ª Região se sobressaiu com um percentual de 212,40%. Em 2017 e 2018, o TRF1 também se manteve em posição de destaque no cumprimento da meta, com índice de 414,65% e 475,19%, respectivamente. Em seguida, no ranking, vem o da 3ª Região, com 195,72%; o da 5ª Região, com 180,68%; o da 4ª Região, 153,39%, e o da 2ª Região, com 111,83%.

Os dados são do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Relatório de Metas referente ao ano de 2019, na 1ª Reunião Preparatória para o XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, nesta segunda-feira (25).

