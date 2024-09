VÍDEO: Candidata à prefeitura de Mãe do Rio; no Pará escapa da morte em atentado a tiros

Foto: Reprodução | Um clima de tensão e medo tem tomado conta das eleições municipais no Pará, com ameaças e violência marcando a corrida eleitoral em diversas cidades. O cenário de insegurança alcançou um patamar sombrio nesta noite de domingo, 8, com a tentativa de assassinato a tiros contra a candidata Lays do Sabá (PP), que disputa a prefeitura de Mãe do Rio, na região do nordeste do estado.

O carro em que ela estava ao lado do marido, abastecendo em um posto de gasolina, localizado próximo à seccional de polícia daquela cidade foi alvo de disparos de cerca de sete tiros. Segundo relatos, homens armados chegaram atirando. Lays e o esposo só não foram mortos porque o carro é blindado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Lays, muito abalada, reencontrando familiares após o ocorrido.

Forte opositora do atual prefeito, conhecido por Doido Rabelo (MDB) e do sobrinho dele dele, candidato à sucessão do tio, Bruno Rabelo (MDB), Lays vem liderando as principais pesquisas para a prefeitura. Na noite deste sábado (07), ela realizou uma grande carreata pela cidade.

Testemunhas relatam que os autores do atentado, cuja identidade ainda não foi revelada, fugiram imediatamente após o ataque, deixando poucas pistas sobre sua localização. As autoridades foram acionadas e iniciaram uma busca para capturar o responsável por essa tentativa de assassinato, enquanto o clima de medo continua a se intensificar.

Este episódio perturbador ressalta o estado alarmante da violência política que assola o Pará, onde candidatos e suas equipes enfrentam uma crescente onda de ameaças e ataques. A escalada de violência não só compromete a segurança dos envolvidos, mas também abala a confiança no processo eleitoral, aumentando a sensação de insegurança entre eleitores e candidatos.

A Polícia Civil já está investigando o caso e intensificando as medidas de segurança para garantir a proteção dos candidatos e do processo eleitoral. A comunidade local e as autoridades eleitorais aguardam com urgência respostas e soluções para conter a onda de violência que ameaça a integridade das eleições municipais.

Enquanto a situação se desenrola, a população de Mãe do Rio e a opinião pública esperam por respostas rápidas e eficazes para assegurar que o processo eleitoral possa seguir de forma segura e democrática. A eliminação física de candidatos é uma violência brutal que exige o máximo rigor e punição.

Fonte: VER-O-FATO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/10:58:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...