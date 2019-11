Mais de 16 mil candidatos são esperados no 1º dia de provas do Enem em Santarém

(Foto:Reprodução) – Será realizado neste fim de semana em todo Brasil a prova do Exame Nacional do Ensino Médio.

Em Santarém são aguardados poucos mais de 16 mil alunos – sendo a cidade a com maior número de inscritos em todo o Oeste do Pará. De acordo com a 5ª Unidade Regional de Educação (5ª URE), deste total, cerca de 1500 candidatos são estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública local.

Segundo a coordenadora de ensino da 5ª URE, Bárbara Oliveira, as escolas estaduais em Santarém tiveram uma programação especifica para ajudar os alunos, seja com exames preliminares, ou principalmente com palestras e os chamados ‘aulões’.

“Durante o ano, a parte da escola é preparar o aluno para esse momento, que é importantíssimo na vida do candidato. Tivemos durante todo o ano o planejamento das escolas, que se preparam e pensam nas ações assertivas que vão contribuir nesse momento para o estudante. Então foram realizados ‘aulões’, principalmente de matemática e língua portuguesa, que são os carros chefes para as outras disciplinas. Os professores tem se disponibilizado para fazerem essas aulas até nos fins de semana. Fizemos parcerias com universidades e até mesmo sites que disponibilizaram cadernos de questões para os alunos resolverem”, comenta.

METAS: Tendo em vista que o Enem serve como principal parâmetro para avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, muitos órgãos educacionais estabelecem metas a serem alcançadas – ou seja, número de alunos aprovados.

“Não temos uma meta de quantitativo, mas o ideal é fazer com que grande parte dos alunos adentrem a universidade. Temos na rede estadual aproximadamente 1500 estudantes no terceiro ano do ensino médio e trabalhamos com o objetivo de que mais de 50% deles possam entrar [no ensino superior], o que significaria que a educação da rede estadual está positiva. O que queremos é que nossos alunos se profissionalizem, pois quando esses alunos se inscrevem e vão fazer a prova, vamos ter uma avaliação da nossa educação na terceira serie também”, afirma Bárbara Oliveira.

OUTROS EXAMES: Neste ano, um dos fatores que pode ter ajudado muitos estudantes do terceiro ano foi a prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, realizada no mês de outubro. Ainda que seja aplicada para outras series, o caráter da prova ajuda os alunos a terem uma noção – ainda que pequena – do que vem a ser o Enem.

“O Saeb não é um preparatório para o Enem, mas na verdade uma avaliação da educação básica para os alunos de terceiro ano do ensino médio, além do nono e quinto ano do fundamental. Mas dessa vez ‘casou’ da prova ser realizada próxima ao Enem, o que automaticamente deixa os alunos do terceiro ano com uma prova que serviu como preparação para o Enem”.

A PROVA: O Enem 2019 terá o primeiro dia de aplicação neste domingo, dia 3, e no dia 10. Em todo o Oeste do Pará são esperados mais de 25 mil candidatos. No Pará, 75 cidades terão aplicação da prova, que será realizada em 1.727 municípios brasileiros.

Por:RG 15/O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...