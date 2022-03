Manifestação de garimpeiros fecha trecho da rodovia BR 163 no Pará; Fila chegou aos 30 km

Filas de 30 km é registrada no 1º dia de bloqueio na rodovia Cuiabá/Santarém em Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no Pará (Fotos:Via WhatsApp Ubiratan Filadelpho)

Por volta das 00h00min da noite desta sexta-feira,11 de março de 2022, manifestantes denominados GARIMPEIROS INDEPENDENTES DO ALTO TAPAJOS, fecharam trecho da rodovia BR-163 com pneus e veículos e impediram o trafego no perímetro urbano do Distrito de Moares Almeida (sentido Itaituba).

Conforme nota divulgada pelos manifestantes, o protesto é contra as ações praticadas pelos órgãos do meio ambiente, contra os garimpeiros da região. Ainda querem que o MPF faça um, TAC, termo de ajuste e conduta para atividade continuar.

Foi colocado vários pneus na estrada e alguns carros para fazer o bloqueio da BR, fotos mostra a enorme fila de carretas, tudo isso causando um grande transtorno aos motoristas que transportam suas cargas, ainda conforme a informação o congestionamento ultrapassou os 30 km na rodovia. Não tem previsão de término da manifestação!

Por volta das 12h00min, desta sexta-feira a BR -163 foi aberta por duas horas e liberou os veículos que estavam parrados nos dois sentidos da rodovia, as 14h00min, a rodovia voltou a fechar.

O Fechamento da rodovia teve o acompanhamento da PRF, as lideranças explicaram aos policiais o motivo da paralisação.

Fechamento da BR-163 nesta sexta-feira (11) prejudica escoamento de soja.

A rodovia BR 163, é a principal via para o escoamento dos grãos de Mato Grosso até o estado do Pará reduz em cerca de 1 mil quilômetros a distância aos portos, se comparada com a extensão da saída para os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

A BR-163 conecta o cinturão de grãos do Brasil aos terminais fluviais de Miritituba e Santarém, a obstrução nesta época do ano, prejudica o transporte que acontece em plena safra da soja no Mato Grosso. A aprosoja estima que rodovia tem um potencial de escoamento de 35 milhões de toneladas para esta rota saindo do Mato Grosso.

A rodovia está pavimentada, em alguns trechos já está danificado com buracos, os grãos produzidos em Mato Grosso, principal produtor de soja e milho do Brasil, são transportados em caminhões até Itaituba (PA), onde está situado o porto fluvial de Miritituba, que despacha as barcaças com produtos até os portos exportadores no Rio Amazonas. Estima-se que mais de 6 mil caminhões circulam diariamente neste trecho da Cuiabá /Santarém.

