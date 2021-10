Justiça manda soltar homem que ameaçou matar mulher por mensagem de whatsApp

🚨 PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE AMEAÇA / DESOBEDIÊNCIA (art. 147 e 330, ambos do CPB) 🚨

Data: 29/09/2021

Município: Novo Progresso

Que por volta das 00h:10min, a guarnição de serviço foi acionada pela nacional Leda P. A. e a mesma informou que estava sendo ameaçada pelo seu ex-marido (VALDECIR I. F.). A mesma detalhou que as ameaças vinham sendo proferidas, pessoalmente, desde semana passada (dia 20). E que hoje (dia 29) as ameaças estavam sendo proferidas, também, para as filhas da vítima, via aplicativo informático,

Diante do flagrante delito, os policiais foram até um hotel situado no bairro Santa Luzia (de iniciais H.D) e informaram a situação a proprietária do hotel, que ficou ciente do fato e colaborou com os agentes. O recepcionista informou que o mesmo estava no quarto n° 18. Ato contínuo, os militares pediram para o meliante abrir a porta, não obstante o pedido foi rejeitado, resultando na abertura forçada da mesma.

O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.