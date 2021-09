Novo Progresso-Padrasto esfaqueia enteado que morre no hospital ;não aceitava fim de relacionamento com a mãe da vítima

Claudenberg Souza, de Sousa de 28 anos (Foto:Reprodução Rede social) – Um homem desferiu oito facadas no enteado, que estava dormindo com duas crianças, por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da vítima. O crime aconteceu por volta das 02h00mn do sábado 25 de setembro de 2021 em Novo Progresso.

Novo Progresso-Padrasto esfaqueia enteado que morre no hospital após dois dias internado;não aceitava fim de relacionamento com a mãe da vítima

Conforme depoimento da mãe ElisabethFabrico de Souza para polícia,teve um caso Antônio Marcos conhecido por Negão, por oito meses, nesta semana pôs um fim no relacionamento.

Antônio Marcos (Negão) por sua vez insistia em voltar, a convidou para morar em outro estado ou outra cidade, convite não foi aceito pela ex-companheira. Nesta sexta-feira 24 de setembro de 2021, voltaram a se encontrar e beberam juntos em casa de uma amiga, quando decidiram ir para o “Chopão” continuar a noite. Negão não foi, disse que iria embora. “Antonio Marcos popular Negão, havia pedido para o enteado Claudenberg Souza de Sousa, de 28 ano, que foi para casa com as crianças , deixar a porta aberta que iria buscar sua bolsa.”

Elizabete F.de S. na companhia de um dos filhos e uma amiga estavam no Chopão quando o acusado Antônio Marcos chegou por volta das 01h45mn, pegou no braço e a chamou par sair, Elizabeth se recusou e disse que não tinha mais nada a conversar.

Saindo do Chopão Negão foi até a residência da Sra Elizabeth onde seu filho Claudenberg Souza de Sousa,de 28 anos estava dormindo com um filho de quatro anos e outro de um ano e desferiu oito facadas contra Claudenberg, que mesmo ferido foi até a casa de um vizinho pediu socorro.

Claudeberg foi socorrido pelo SAMU e internado no Hospital onde aguardava transferência para Itaituba, não resistiu aos ferimentos e veio óbito na manhã desta segunda-feira 27 de Setembro de 2021.

Segundo a Polícia, Claudenberg Souza de Sousa, de 28 anos , foi atingido por facadas enquanto dormia. Após o crime, o padrasto dele fugiu; o suspeito ainda não foi encontrado.

A Foto de Antônio Marcos conhecido por Negão foi divulgada nas redes sociais por amigos e familiares da vitima para encontra-lo. Veja abaixo;

A mãe da vítima disse que o acusado queria matar ela e outro filho e afirma que Negão atingiu o filho para se vingar dela.

O velório de , Claudenberg Souza, de Sousa de 28 anos, acontece na sua residência na rua dos Lirios no bairro Tom Alegria -3. O Sepultamento está marcado para o início da manhã desta terça-feira 28 de setembro no cemitério municipal

