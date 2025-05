Justiça mantém prisão de traficante do Pará que se exibia com fuzil em favelas do Rio

Bianca, conhecida como Anya, era, segundo a polícia, responsável por cadastrar integrantes da facção no Pará — Foto: Reprodução

Bianca Duarte Franco, de 24 anos, chegou a postar fotos armadas de pistola. Ao ser presa nesta sexta-feira (2), ela ouviu do delegado a frase que publicou dias debochando de ser foragida.

A Justiça do RJ manteve a prisão de Bianca Duarte Franco, de 24 anos, capturada na última sexta-feira (2) em Cabo Frio e apontada como integrante do Comando Vermelho. Conhecida como Anya, a jovem é, segundo a polícia, responsável por cadastrar todos os integrantes do Comando Vermelho no Pará. Seu cargo na facção é semelhante ao de uma diretora de Recursos Humanos numa empresa.

O juiz Pedro Ivo Martins Caruso D’ippolito, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, também manteve a prisão de Layane Tharlita Santos Santana e de Kalita Eduarda Ataíde, que estavam com Bianca e vão responder, como ela, por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Bianca se exibia nas redes com armas e parecia não temer a cadeia. Após postar nas redes uma foto sua, ela recebeu uma mensagem dizendo que a polícia do Pará estava atrás dela. A resposta foi imediata: “O mundo é dos espertos”.

Na sexta, ao ser presa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Bianca ouviu do delegado Gustavo Fossati, da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas da Polícia Civil do Pará, se sabia por que estava sendo presa. Ao responder que não, ouviu a frase que publicou há dias nas redes sociais:

“Porque o mundo é dos espertos”.

Em outro vídeo, a mulher revela quem é de verdade, ao xingar pessoas que, segundo ela, estavam mandando prints com imagens dela com armas.

“Minha mãe sabe que eu tiro plantão, minha mãe sabe que eu sou bandida, sabe que eu trafico, tudo o que eu faço ela sabe, sabe que eu ando armada, tudo o que eu faço ela sabe.”

No momento da prisão, Bianca parecia não acreditar que os policiais tinham sido mais espertos que ela. “Você vai ficar me gravando? Pelo amor de Deus…”, disse.

Segundo o delegado Gustavo Fossati, da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, da Polícia Civil do Pará, não é possível mais falar que os criminosos do Comando Vermelho sejam apenas traficantes:

“Aqui no Rio de Janeiro, a gente costuma tratar os integrantes do Comando Vermelho como traficante, né? Na verdade, eu acho que isso já foi tempo, já passou. Hoje o Comando Vermelho busca o domínio territorial e o domínio territorial vai muito além do tráfico de drogas. Ele busca, principalmente, hoje a extorsão, a extorsão a comerciantes. No Pará, nós temos um grave problema com esses faccionários do Comando Vermelho. Aqui no Rio de Janeiro também isso já é antigo, com essa extorsão a comerciantes, cobrando taxas do crime, né? Taxas altíssimas para que eles possam desenvolver suas atividades económicas e isso vem causando um problema nacional”.

Fonte: G1 PA

