Pastor Miguel Oliveira reage após pais serem chamados de “pilantras”

Foto: Reprodução | Após pais do pastor Miguel Oliveira serem chamados de “pilantras”, pastor saiu em defesa dos familiares.

O pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, reagiu após seus pais serem chamados de “pilantras” por supostamente incentivarem o filho a enganar fiéis com finalidade financeira. O adolescente, que se diz profeta, desabafou:

“As pessoas estavam se levantando contra mim de forma covarde. Entrar em um culto com canivete na cintura é covardia. Ameaçar de morte na internet é covardia. Tem um rapaz que fez uma série de vídeos. ‘Seus pais são pilantras’. Meu pai nem crente é. Minha mãe tem câncer há cinco anos. A língua do ser humano mata mais do que a cobra”, reagiou o pastor.

A declaração foi dada em um culto dias antes de o Conselho Tutelar proibir o pastor e a família de divulgarem vídeos na internet, com o intuito de preservar Miguel Oliveira.

O desabafo gerou tanto comentários de apoio como novas críticas: “Quer dizer que você diz que cura o câncer, mas não curou o câncer da própria mãe?”, questionou um internauta, referindo-se a um culto no qual Miguel Oliveira disse livrar uma fiel da leucemia.

Como revelou a coluna, os pais do pastor Miguel Oliveira podem ser afastados do filho caso a família continue postando vídeos da atuação do jovem em igrejas.

