Justiça revoga prisão do professor da rede municipal de Mojuí dos Campos suspeito de abuso sexual

Suspeito de abuso sexual, professor evitou falar com a imprensa — Foto: Gleilson Nascimento/g1

A prisão foi revogada pelo juiz Rômulo Nogueira de Brito após pedido da defesa do professor.

O professor suspeito de abusar sexualmente de quatro adolescentes, que foi preso na manhã desta quarta-feira (26) em Santarém, oeste do Pará, teve a prisão revogada pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal, Rômulo Nogueira de Brito, que acolheu pedido da defesa do suspeito. Mas, o professor terá de cumprir medidas cautelares.

Ailson Mota, 44 anos, foi preso após o delegado Willian Richer, que preside o inquérito, ter pedido a decretação de prisão temporária do suspeito sob a alegação de que ele teria procurado as vítimas para que retirassem a acusação contra ele, o que no entendimento da autoridade policial, foi uma conduta adotada na tentativa de atrapalhar as investigações.

Na decisão, o juiz Rômulo de Brito argumenta que não há motivo comprovado de que, solto, o professor possa dificultar seu interrogatório na delegacia, ou em relação a qualquer das pessoas envolvidas na investigação.

Por outro lado, o juiz determinou o cumprimento das seguintes medidas cautelares ao professor::

Comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar atividades;

Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias, sem autorização da Justiça;

Manutenção do afastamento de suas atividades como professor e qualquer outra atividade correlata ao seu ofício que tenha contato as vítimas e crianças ou adolescentes;

Manter distância de 200 metros da Escola Municipal Raimunda Queiroz de Souza;

Manter distância de 200 metros das vítimas e de seus familiares;

Proibição de manter contato com as vítimas e seus familiares por qualquer meio (vg. telefone,whatsapp, email).

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva do professor.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações de Gleilson Nascimento e Sílvia Vieira, g1 Santarém e Regiã — PA em 26/2023/16:31:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...