Ladrão arromba porta e furta R$ 50 mil em estoque de loja de celulares em Novo Progresso;Vídeo

Dono encontrou loja vazia e prejuízo chega a R$ 50 mil (Foto/Reprodução)

Bandido ainda tirou a camisa para esconder o rosto e mostra o corpo com tatuagens.

Na madrugada desta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 a loja de celular “DUDU CELULARES, localizada na Rua Tupy , centro, foi arrombada e furtada. O bandido que agiu sozinho levou todo o estoque do estabelecimento, que era avaliado em, cerca de, R$ 50 mil. Ainda conforme boletim de ocorrência policial, celulares de clientes também foram furtados.

Conforme as imagens de câmeras de segurança o crime foi por volta das 03h30min, o bandido agiu sozinho, arrombando a porta com grade da frente da loja, e saiu com as sacolas cheias dos produtos roubados.

O caso foi registrado na Delegacia de Novo Progresso e está sendo investigado. Seguem as buscas pelo homem.

Jornal Folha do Progresso em 05/02/2022/12:04:31

Assista aos videos

