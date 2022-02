Mulher morre após ser baleada na cabeça dentro de bar em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informação coletada no local, por volta das 23h15min desta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022,uma briga de bêbados acabou em disparo de arma de fogo e atingiu a cabeça da mulher acidentalmente. Em seguida, os dois fugiram do local.

A vítima conhecida com “Preta da Banca”, precisou ser socorrida pelo SAMU, foi atendida na emergência do Hospital Municipal, não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

