Ladrão de lojas é preso pela Policia Militar em Novo Progresso

Vinicius de Sá Mota, ladrão acostumado a roubar lojas em Novo Progresso, agora está atrás das grades, isso porque, foi pego em flagrante pela Polícia Militar. (Foto>Reprodução)

Imagens das câmeras de segurança ajudaram identificar o infrator.

Vinicius, vinha praticando diversos furtos em lojas e residências, foi flagrado por câmeras e ajudaram a polícia a identificar e prender o acusado.

Vinicius praticou na manhã desta sexta-feira, 2 de fevereiro um furto na Loja Toigo Cowtry, e foi novamente flagrado pelo sistema de segurança da loja, as imagens foram enviadas para PM, que em seguida saiu em diligencia e prendeu o ladrão por volta das 14h00min, em via pública no Bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

Vinicius foi abordado pelos militares e confessou os crimes.

A PM encaminhou o detido em flagrante delito (no mesmo dia do furto), para delegacia de policia civil onde esta a disposição da justiça.

