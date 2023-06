Ladrão devolve objetos furtados de loja e manda carta pedindo perdão ao dono em MT: ‘muito arrependido’

Um homem suspeito de furtar uma loja em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá, no sábado (3), enviou uma carta ao dono do estabelecimento, junto com os objetos furtados, pedindo desculpas pelo crime. Na mensagem, ele afirma estar “muito arrependido”.

A Polícia Militar informou que o suspeito não foi preso.

O proprietário, que não quis se identificar, disse que mora há 10 dias na região. O furto ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira (2) e o suspeito devolveu o material de sábado para domingo (4).

“Ele pegou as coisas para trocar por drogas. Aqui tem mais boca de fumo do que tudo. Em todo lugar que a gente vai, tem isso”, contou.

De acordo com o proprietário, ao chegar na loja, ele percebeu que a porta de entrada estava violada e notou a falta de uma maleta contendo uma parafusadeira, duas baterias, um carregador das baterias, uma extensão e quatro jogos de chave de fenda. Em seguida, registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

Ele recebeu a carta do suspeito, que, além do pedido de perdão, solicitava a retirada da denúncia, o que não foi feito.

“Peço mil perdão pelo que fiz. Estou te devolvendo suas coisas, pois não me pertencem. Estou muito arrependido, pois eu estava sobre efeito de drogas e álcool. Sei que não é desculpa, mas eu em sã consciência não faria isto. Aqui estão todas as suas coisas, eu só te peço uma coisa. Se for possível, se o senhor pode retirar a queixa contra mim com o Padilha na delegacia, pois estou muito envergonhado. Me perdoa” , diz trecho da carta.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Portão MA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/09:14:45

