Ladrão finge ser pastor evangélico, faz oração em casa de moradora e comete assalto em Peixoto de Azevedo no MT

Uma mulher de 46 anos foi roubada por um falso pastor evangélico ao realizar uma oração em sua casa, na manhã de segunda-feira (24) em Peixoto de Azevedo, a 672 km de Cuiabá Capital do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso parou uma caminhonete na frente da casa da mulher e alegou ser pastor evangélico. Em dado momento, o homem se ofereceu para fazer uma oração pela vítima, momento que teve acesso a casa.

Durante a oração, o suspeito pediu para que a mulher retirasse as pulseiras e correntes para abençoá-las.

Em seguida, solicitou que a vítima buscasse uma camiseta dentro da casa, momento em que ele também furtou outros pertences.

O suspeito ainda disse para a moradora que o efeito da oração ocorreria somente depois de três dias. Ele entregou a camiseta para vítima e pediu para não desembrulhar. Então, saiu da casa.

A vítima desconfiou e, após a saída do suposto evangélico, desembrulhou a camiseta e percebeu ser vítima de roubo.

A Polícia Militar foi acionada. O suspeito ainda não foi identificado e é procurado.

Do G1 Mato Grosso.

Por Suelen Alencar, TV Centro América

25/02/2020 16h57

