Ladrões fazem família de refém e roubam 82 cabeças de gado em MT

Criminosos invadiram uma fazenda, em Nossa Senhora do Livramento (MT), na terça-feira, 5. A família que vivia no local foi feita de refém enquanto a quadrilha roubava o gado De acordo com a Polícia Militar, um idoso, uma mulher e dois homens foram rendidos e ameaçados por cinco bandidos armados.

As vítimas contaram aos policiais que, primeiro, dois criminosos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o roubo. Eles perguntaram pelo caseiro que cortava lenha na ocasião e prenderam a família dentro da casa. Durante o crime, chegaram mais três homens, um deles encapuzado. Nesse momento, o caseiro foi rendido e colocado junto aos demais reféns.

Os criminosos obrigaram o caseiro a embarcar 82 cabeças de gado em dois caminhões, um branco e outro vermelho e saíram por volta das 9h da manhã de quarta-feira, 6.

Policiais militares e civis identificaram na madrugada desta quinta-feira, 7, parte da quadrilha responsável pelo roubo. Foram presos dois homens e uma mulher e um quarto suspeito foi identificado.

Isso foi possível graças ao caseiro da propriedade. Durante o embarque do gado, um dos suspeitos tirou o capuz e ele o reconheceu, assim como o motorista do caminhão vermelho usado para transportar os animais. Ambos eram moradores de Poconé, município a 67 km de Nossa Senhora do Livramento.

Com a informação, os policiais iniciaram diligência e encontraram o motorista com o caminhão vermelho. Ele foi rendido e reconhecido pela vítima. O suspeito contou onde tinha descarregado os animais: uma fazenda em Cáceres.

Os policiais seguiram na estrada velha da cidade até o assentamento Cumbaru. No percurso, pararam mãe e filho que estavam em um carro. Foram perguntados se teriam visto um caminhão vermelho. A mulher disse que durante o dia dois caminhões descarregaram várias cabeças de gado em sua propriedade e que seu marido é quem saberia da procedência dos animais. Ele não foi localizado, mas identificado pela polícia.

Na chácara, os policiais confirmaram que o gado seria o roubado em Nossa Senhora do Livramento. Mãe e filho foram conduzidos à delegacia. Diligências continuam na busca do restante do bando.

