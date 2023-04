Laje desaba e deixa feridos em obra de prédio, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde de quarta-feira (5), uma laje da obra do edifício Residencial Mediterranée desabou, deixando cerca de seis pessoas feridas.

O prédio está localizado na avenida Marechal Rondon, entre as avenidas Rosa Passos e Dom Frederico Costa, no bairro Prainha, em Santarém.

De acordo com informações preliminares, dentre as vítimas, uma apresenta fratura. As demais tiveram ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiro foram acionados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Nota de atendimento

Em nota, o Pronto Socorro Municipal de Santarém informou que recebeu no início da noite de 5 de abril, seis homens após um acidente de trabalho.Os pacientes foram imediatamente atendidos pela equipe médica e de enfermagem por se tratar de um acidente com trauma. Três deles ainda ontem realizaram exame de imagem e não foi identificado nenhuma fratura, os outros três também realizariam exames.

As vítimas foram identificadas pelas iniciais:

F. das C. F., 46 anos

E. dos S., 32 anos

E. M. L., 29 anos

S.R. R. do N., 45 anos

J. C. C. de A., 26 anos

M.I. S. de S., 35 anos

Todas apresentavam quadro clínico considerado estável.

Nota da construtora

A LB IN vem informar a seus colaboradores, clientes, amigos e à sociedade santarena, acerca dos fatos ocorridos na tarde de 05/04/2023, durante a concretagem da laje do térreo que separa as duas torres do Residencial Mediterranée.

As causas ainda serão profundamente analisadas, todavia, de acordo com análises preliminares feitas em conjunto com o corpo de bombeiros e defesa civil, o restante da estrutura do prédio não foi comprometida e permanece intacta, assim como a vizinhança do empreendimento.

Já estamos trabalhando com especialistas e órgãos responsáveis para emitir os laudos necessários à continuação de nossas atividades.

A empresa prestou toda a assistência necessária a seus colaboradores, que já receberam alta médica e continuam sendo monitorados, junto aos seus familiares, pelo corpo técnico da LB IN.

Reiteramos nosso comprometimento com a segurança, a qualidade e o bem estar dos nossos colaboradores e clientes, além do compromisso com as mais avançadas práticas da engenharia civil

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Impacto em 06/04/2023/10:08:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...