Movimento Aliança Paraense pela Carne propõe ações urgentes na região amazônica

(Foto:Reprodução) – A aliança nasceu para cuidar de temas que são transversais a todos os elos, e a questão ligada à sustentabilidade, a melhor governança, a consideração aos aspectos sociais e ambientais se torna hoje o primeiro ponto da pauta de discussões e de posicionamentos.

De acordo com Francisco Victer, coordenador da Aliança Paraense pela Carne, esse movimento compreende a gravidade dos problemas ambientais na Amazônia, percebendo a gravidade dos desmatamentos e das queimadas ilegais na região, e como a pecuária vem se posicionando como cadeia produtiva de maneira contrária a essa tendência de ocupação desordenada da região.

Ele ainda acrescenta que este movimento procura entender todas as questões ligadas às atividade produtiva no plano da Amazônia e das regiões compostas pelos estados da região norte, centro-oeste e nordeste que formam o bioma amazônico, e, desta forma, entender qual o papel como produtor, qual a responsabilidade pela segurança alimentar da região, do país, do planeta, e a segurança alimentar preocupada com a sustentabilidade.

“O acordo de cooperação entre o Fórum do Futuro e a Aliança Paraense pela Carne é sim um fato concreto no sentido de organizar aquilo que temos feito, os esforços que temos feito em reagir a esse estado de coisas e ter a capacidade de organizar essas informações numa estratégia de comunicação capaz de mostrar a todos nós, aos brasileiros, e ao mundo o quanto é viável enfrentar os desacertos que temos aqui e quanto merecemos o apoio do mundo para que nós podemos vencer os problemas e transformar o estado do Pará e a Amazônia brasileira numa região que possa contribuir com a segurança alimentar mundial”, afirma Francisco.

