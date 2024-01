Lançamento do Windows 12 poderá afetar potência dos computadores

O objetivo é que todos os PCs sejam compatíveis com Inteligência Artificial.

As mais recentes versões do Windows têm sido compatíveis com praticamente todos os computadores no mercado, um fator que terá sido decisivo para a sua rápida adoção. No entanto, o Windows 12 poderá ser um pouco diferente e obrigar as fabricantes a cumprirem determinados requisitos.

Diz o site Trendforce que o Windows 12 da Microsoft terá uma especificação mínima para a memória do computador e que será, supostamente, de 16GB de RAM. Acredita-se que esta exigência existirá devido ao Copilot, uma funcionalidade de Inteligência Artificial em que a Microsoft está apostando cada vez mais.

Dado que estes 16GB de RAM podem vir a tornar o novo ‘standard’ entre as fabricantes que queiram ter computadores compatíveis com o Windows 12, é provável que também possamos ver um aumento de preço médio no mercado de PCs.

Fonte: Notícias ao minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/14:16:17

