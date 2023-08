Larissa Manoela expõe relação com os pais e abre mão do patrimônio de R$ 18 milhões

Silvana, Gilberto e a filha Larissa Manoela se afastaram após polêmicas sobre fortuna da atriz. (Foto:Reprodução Instagram)

A atriz, que trabalha desde os 4 anos de idade, precisava pedir dinheiro até pra comprar um milho na praia

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, já acumula 18 anos de carreira, marcada por seu sucesso e, recentemente, por um conflito familiar que a levou a tomar uma decisão surpreendente. Em uma entrevista reveladora ao programa Fantástico, transmitida no último domingo (13), ela expôs uma briga com seus pais, Silvana e Gilberto. A reportagem mostrou uma série de revelações sobre sua vida financeira e relações familiares.

A discussão com a família teve início cerca de quatro anos atrás, quando Larissa completou 18 anos e decidiu buscar mais informações sobre suas finanças. A atriz revelou que não tinha acesso ao dinheiro, mas recebia uma mesada simbólica de seus pais. Além disso, mesmo com sua riqueza, ela precisava de autorização para gastos considerados “supérfluos”, como passagens aéreas.

O trecho que mais repercutiu foi uma conversa registrada em 2022 que mostra a dependência financeira que Larissa ainda mantinha em relação aos pais. Ela pede R$ 10 para comprar um milho na praia, e sua mãe, Silvana, responde que não há saldo na conta da filha e envia o dinheiro diretamente para o vendedor.

Larissa também revelou um áudio que enviou ao seu pai, Gilberto, um mês depois. “Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?”, diz a atriz.

Patrimônio de R$ 18 mi para os pais

Após protagonizar a novela “Além da Ilusão”, Larissa Manoela procurou entender mais sobre suas empresas. Em uma delas, a Dalari, aberta por seus pais quando ela tinha apenas 13 anos, representava a maior parte de seu patrimônio acumulado ao longo dos anos. A atriz chegou a questionar seus pais sobre a distribuição das cotas e foi respondida que eram iguais, de 33% para cada. No entanto, a atriz descobriu que ela tinha apenas 2% enquanto seus pais possuíam 98%.

Por conta disso, Larissa decidiu abrir mão de todo seu patrimônio de R$ 18 milhões, deixando tudo para os pais. A partir de agora, ela pretende “começar do zero” e construir sua carreira de forma independente.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais”, disse.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/12:19:26

