LATAM é a mais pontual de Santarém no primeiro semestre de 2024

(Foto:Divulgação) – De janeiro a junho, 95,63% dos 183 voos da companhia com destino à localidade pousaram dentro do horário previsto, aponta Cirium LATAM encerra seis primeiros meses do ano como a aérea mais pontual do mercado doméstico brasileiro, com 86,75% de seus voos pousando dentro do horário nos mais de 50 aeroportos que opera no País São Paulo, julho de 2024 – A LATAM é a companhia aérea mais pontual do aeroporto de Santarém nos seis primeiros meses de 2024. De janeiro a junho, 95,63% dos 183 voos da companhia com destino à localidade pousaram dentro do horário previsto, segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial. Ao todo, a LATAM transportou de/para Santarém no período um total de 40 mil passageiros.

Segundo Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da LATAM Brasil, “a aviação possui imprevistos que escapam do nosso controle e são alheios à nossa vontade, como é o caso da meteorologia. Mas temos trabalhado constantemente para oferecer a melhor experiência de viagem ao nosso passageiro e fico muito contente da LATAM ter entregado a melhor pontualidade em Santarém, além de ter sido a aérea mais pontual do mercado doméstico brasileiro nos seis primeiros meses de 2024.”Para medir o indicador de OTP (On-time Performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto (em até 14 minutos após o horário programado). Atualmente, a LATAM opera voos para Santarém a partir do aeroporto de Brasília.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as eronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

