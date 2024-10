Temporada de Cruzeiros 2024/2025 em Santarém e Alter do Chão promete impacto econômico significativo

A expansão da temporada de cruzeiros em Santarém e Alter do Chão também conta com parcerias estratégicas com a Secretaria Municipal de Turismo e a Prefeitura de Santarém, que estão diretamente envolvidas no acolhimento e na recepção dos turistas que desembarcam na cidade. Além disso, foram firmadas parcerias com associações de turismo que operam em Alter do Chão, especialmente para organizar passeios de river tour e outras atividades turísticas, com o apoio do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A temporada de cruzeiros 2024/2025 em Santarém e Alter do Chão prevê um grande aumento no número de turistas e impacto significativo na economia local. Estima-se que cerca de 16 mil turistas desembarquem nas cidades, o que deverá injetar aproximadamente 10 milhões de reais na economia local. Os principais setores beneficiados incluem a gastronomia, o comércio de artesanato e os passeios turísticos, que serão especialmente movimentados pelos 11 mil turistas previstos para Santarém e pelos 5 mil em Alter do Chão.

Receber navios de cruzeiro é uma oportunidade única para qualquer cidade, especialmente quando se trata de fortalecer sua presença como destino turístico. Santarém e Alter do Chão, inseridas na Amazónia, oferecem um cenário de belezas naturais ímpares, que tornam a região irresistível para turistas internacionais. O destaque vai para as praias de Alter do Chão, muitas vezes comparadas às do Caribe pela sua água cristalina e areia branca, sendo conhecidas como o “Caribe Amazónico”.

Com a chegada dos cruzeiros, essas localidades ganham ainda mais visibilidade no cenário turístico global, promovendo o desenvolvimento econômico e gerando empregos para a comunidade local. O turismo de cruzeiros também amplia as possibilidades de interação cultural entre os visitantes e os residentes, ao mesmo tempo que oferece uma injeção financeira direta nas atividades comerciais e de prestação de serviços, como restaurantes, lojas de artesanato e guias turísticos.

A Rio Tapajós, empresa responsável pela gestão portuária e recepção dos navios em Santarém e Alter do Chão, tem desempenhado um papel crucial no fortalecimento da região como rota de cruzeiros. Recentemente, a empresa fez novas articulações estratégicas com companhias internacionais, visando aumentar ainda mais o número de navios que fazem ancoragem nas cidades.

Essas articulações incluem a participação em importantes feiras e eventos internacionais, como os realizados em Miami, onde foram fechados novos contratos com armadoras de cruzeiros. Carlos Alexandre, administrador da empresa, explicou que esses acordos foram fundamentais para garantir a presença de navios de luxo e grandes operadores, como Oceania Cruises, Regent Seven Seas e Viking Cruises, que agora têm ancoragem regular na região.

Além disso, os investimentos contínuos na melhoria das infraestruturas portuárias, como a ampliação de terminais e a modernização dos sistemas de recepção de passageiros, foram determinantes para atrair mais navios. “Estamos constantemente em busca de novas parcerias e formas de melhorar a nossa estrutura, para oferecer a melhor experiência possível. As articulações que fizemos nos últimos anos já estão trazendo resultados, com mais navios e turistas previstos para as próximas temporadas”, destacou.

Programação de Cruzeiros em Santarém

A temporada de cruzeiros em Santarém começa no dia 15 de outubro de 2024, com a chegada do Seabourn Venture, da Seabourn Cruises, trazendo 264 passageiros. Ao longo da temporada, a cidade receberá 11.621 turistas em diversos navios, até abril de 2025.

Veja a programação:

Nome do Navio ETA – Hora ETS – Hora Capacidade (PAXS) Quant. Prevista (PAXS) Companhia Agente

Seabourn Venture 15/10/2024 – 10:00 15/10/2024 – 18:00 264 185 Seabourn Cruises ISS

Seabourn Venture 25/10/2024 – 08:00 25/10/2024 – 18:00 264 185 Seabourn Cruises ISS

Ms Nautica 19/11/2024 – 09:00 19/11/2024 – 18:00 670 469 Oceania Cruises WSP

MS Seven Seas Mariner 27/11/2024 – 09:00 27/11/2024 – 18:00 700 490 Regent Seven Seas WSP

Viking Sea 08/12/2024 – 08:00 08/12/2024 – 17:00 930 651 Viking Cruises ISS

Viking Sea 14/12/2024 – 07:00 14/12/2024 – 17:00 930 651 Viking Cruises ISS

MS Sirena 09/01/2025 – 09:00 09/01/2025 – 18:00 670 469 Oceania Cruises WSP

Viking Sea 11/01/2025 – 08:00 11/01/2025 – 17:00 930 651 Viking Cruises ISS

Viking Sea 17/01/2025 – 07:00 17/01/2025 – 17:00 930 651 Viking Cruises ISS

MS Insignia 19/01/2025 – 07:00 19/01/2025 – 13:00 670 469 Oceania Cruises WSP

Aurora 31/01/2025 – 09:00 31/01/2025 – 17:00 1874 1312 P&O Cruises ISS

Zaandam 19/02/2025 – 08:00 19/02/2025 – 17:00 1432 1002 Holland America ISS

Viking Sea 06/03/2025 – 08:00 06/03/2025 – 17:00 930 651 Viking Cruises ISS

Viking Sea 12/03/2025 – 07:00 12/03/2025 – 17:00 930 651 Viking Cruises ISS

Amara Journey 17/03/2025 – 07:00 17/03/2025 – 14:00 690 483 Azamara Cruises ISS

Villa Vie Odissey 28/03/2025 – 08:00 28/03/2025 – 19:00 924 647 Villa Vie Residence ISS

Volendam 30/03/2025 – 08:00 30/03/2025 – 17:00 1432 1002 Holland America ISS

Volendam 04/04/2025 – 00:00 04/04/2025 – 00:00 1432 1002 Holland America ISS

Programação de Cruzeiros em Alter do Chão

Alter do Chão, com suas praias paradisíacas e natureza exuberante, também será um dos destinos preferidos nesta temporada. O primeiro navio chega no dia 23 de novembro de 2024, com o Ms Nautica. Ao todo, a vila receberá 5.379 turistas até abril de 2025.



Veja a programação completa:



Nome do Navio ETA – Hora ETS – Hora Capacidade (PAXS) Quant. Prevista (PAXS) Companhia Agente

Ms Nautica 23/11/2024 – 09:00 23/11/2024 – 18:00 670 469 Oceania Cruises WSP

MS Seven Seas Mariner 01/12/2024 – 07:00 01/12/2024 – 15:00 700 490 Regent Seven Seas WSP

MS Insignia 14/01/2025 – 11:00 14/01/2025 – 18:00 670 469 Oceania Cruises WSP

MS Sirena 14/01/2025 – 08:00 14/01/2025 – 16:00 670 469 Oceania Cruises WSP

Zaandam 24/02/2025 – 08:00 24/02/2025 – 16:00 1432 1002 Holland America ISS

MS Seven Seas Navigator 06/03/2025 – 08:00 06/03/2025 – 18:00 496 347 Regent Seven Seas WSP

Amara Journey 12/03/2025 – 13:00 12/03/2025 – 20:00 690 483 Azamara Cruises ISS

Ville Vie Odissey 02/04/2025 – 08:00 02/04/2025 – 19:00 924 647 Villa Vie Residence ISS

Volendam 04/04/2025 – 08:00 04/04/2025 – 14:00 1432 1002 Holland America ISS

Com o aumento de turistas e a melhoria das infraestruturas, Santarém e Alter do Chão reforçam-se como destinos de destaque na rota dos cruzeiros internacionais, com grande potencial para continuar a crescer nas próximas temporadas.