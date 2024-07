PCPA deflagra operação que combate tráfico de armas e drogas, no Distrito de Castelo dos Sonhos | PA

(Foto: divulgação)- Foram apreendidos um tablete e pacotes com substâncias análogas à maconha, pinos de cocaína, balanças, diversos materiais para condicionar as drogas e aparelhos celulares.

Nesta quarta-feira, 10, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, deflagrou a primeira fase da operação “Arce Purgatio” (limpeza em castelo) para o combate ao tráfico de entorpecentes e armamento que fortalece a facção criminosa do Comando Vermelho (CV), no Distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira.

“A primeira fase da operação foi concluída com êxito, mostrando que a segurança pública está atuando energeticamente para coibir estes atos criminosos no distrito de Castelo dos Sonhos e em todo o estado do Pará”, pontua o delegado-geral, Walter Resende.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Novo Progresso com intuito de identificar as principais lideranças locais responsáveis pela distribuição de armas e drogas. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, e a prisão de duas mulheres, sendo uma delas forte liderança local.

“A operação Arce Purgatio recebeu essa denominação devido as fortes lideranças locais realizarem a distribuição de armas e drogas no distrito de Castelo dos Sonhos. A ação visou desarticular a atividade criminosa na região. Continuaremos as investigações para identificar mais envolvidos e combater estes crimes”, destaca o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob.

Além disso, foram apreendidos um tablete e pacotes com substâncias análogas à maconha, pinos de cocaína, balanças, diversos materiais para condicionar as drogas e aparelhos celulares.

“A extração das informações dos aparelhos celulares já foi autorizada para podermos identificar outras lideranças e continuar com grande rigor no combate ao tráfico de drogas no Distrito de Castelo dos Sonhos”, disse o titular da delegacia de Castelo dos Sonhos, Marcelo Diniz.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024/14:26:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...