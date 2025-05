Laudo pericial aponta causa da morte de biomédica, em Belém (PA)

Biomédica Karina Santos, morta no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Karina Santos, de 25 anos, morreu em agosto de 2024 após ser atingida com um tiro no tórax, enquanto estava no carro do ex-namorado, na BR-316, em Belém.

A Polícia Científica divulgou o laudo oficial que detalha as circunstâncias da morte da biomédica Karina Santos Pinto, de 25 anos. O documento, expedido no dia 26 de março e divulgado na terça-feira (29) pela Polícia Civil, aponta que a jovem teria atirado em si mesma, causando a própria morte.

Karina morreu após ser atingida com um tiro no tórax, enquanto estava no carro do ex-namorado, na BR-316, em Belém. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Familiares relataram, que pouco antes do ocorrido, a jovem teria aceitado uma carona oferecida pelo ex-namorado, o policial penal Davi Pessoa.

Em entrevistas anteriores, a família apresentou provas de conversas, fotos e vídeos nos quais Karina expressava preocupações e falava sobre episódios de agressões e controle por parte do ex-namorado.

Davi Pessoa admitiu ter tido um relacionamento conturbado com a biomédica, mas negou qualquer envolvimento no crime.

A investigação segue sob sigilo pela Polícia Civil. O g1 entrou em contato com a defesa da família de Karina e de Davi Pessoa para mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta até a publicação da reportagem.

