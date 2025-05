Ibama aplica quase R$ 8 milhões em multas por o uso irregular de áreas embargadas em Belterra e Mojuí (PA)

Agentes ambientais do Ibama flagrando maquinários em operação em áreas embargadas — Foto: Divulgação

A ação integra as estratégias de controle do desmatamento na Amazônia Legal, com base no monitoramento por satélite e no trabalho de campo dos agentes ambientais federais.

Mais uma operação de fiscalização foi deflagrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no oeste do Pará, com o objetivo de combater o uso irregular de áreas desmatadas ilegalmente e já embargadas nos municípios de Belterra e Mojuí dos Campos. Logo no início da operação já foram aplicadas multas de quase R$ 8 milhões.

De acordo com o Ibama, a ação integra as estratégias do órgão para controle do desmatamento na Amazônia Legal, com base no monitoramento por satélite e no trabalho de campo dos agentes ambientais federais.

Aliado à ação de campo, o monitoramento via satélite tem sido fundamental não só para a identificação, como também para a responsabilização de infratores ambientais.

Apesar de estarem embargadas devido infrações ambientais, algumas áreas continuavam continuavam sendo utilizadas para atividades de agricultura e pecuária. Esse descumprimento à legislação ambiental foi identificado pelo Ibama a partir da análise de imagens de satélite e confirmado por agentes do órgão durante durante vistoria de campo.

A fiscalização flagrou o uso de maquinário agrícola em plena colheita, em três das áreas embargadas. Até a última atualização desta reportagem, o Ibama havia aplicado multas no valor de R$ 7.739.500,00, e apreendido máquinas avaliadas em R$ 21 milhões.

Na área irregular, também foram apreendidas 28.840 sacas de soja, que de acordo com o Ibama, serão doadas, como determina a legislação ambiental em se tratando de bens provenientes de infrações ambientais.

Como parte da operação, vistorias estão programadas para outras áreas suspeitas de irregularidades.

Embargo

Um embargo ambiental é uma medida cautelar e administrativa, aplicada por órgãos ambientais, que tem como objetivo suspender ou interromper atividades que estejam causando ou possam causar danos ao meio ambiente. A medida é uma forma de garantir a proteção ambiental, impedindo que atividades prejudiciais continuem ou se iniciem, até que sejam tomadas providências para corrigir a situação.

Fonte: Com informações do Ibama /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/15:04:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...