Lava Jato investiga executivos da Techint por suspeita de participação em cartel de empreiteiras

A pedido da Lava Jato, a Justiça Federal do Paraná decretou o bloqueio de ativos financeiros de investigados no valor aproximado de 1,7 bilhão de reais, disseram a PF e o MPF.

Somente três contratos da Petrobras com consórcios formados pela Techint somaram mais de 3,3 bilhões de reais, disse o MPF. Separadamente, a PF disse que as investigações aponta pagamento de até 60 milhões de reais em propina pela Techint em contratos com a Petrobras.

De acordo com o MPF, a Techint pagou propinas milionárias, diretamente e por meio de suas subsidiárias brasileiras Techint Engenharia e Construção e Confab Industrial, a funcionários de alto escalão de três diferentes diretorias da Petrobras em troca de conseguir contratos com a estatal.

